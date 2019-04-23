«Вальядолид» обыграл «Жирону» в домашнем матче Примеры

В матче 34-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Жирону». Встреча состоялась на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Вальядолида» Мичел, отправивший мяч в ворота «Жироны» на 67-й минуте встречи. Таким образом, «Вальядолид» прервал безвыигрышную серию в чемпионате Испании, которая длилась на протяжении 5 матчей, а «Жирона» продлила серию без побед в Примере до 6 матчей.



«Вальядолид» набрал 35 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Жирона» (34) — на 17-м месте в таблице Примеры. Лидером соревнований на данный момент является «Барселона», набравшая 77 очков в 33 матчах.