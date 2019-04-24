Глебов: победа над «Спартаком» — самая большая в карьере на данный момент

Полузащитник «Ростова» Данила Глебов рассказал, что для него победа над «Спартаком» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги является в его карьере на данный момент самой запоминающейся. «Ростов» одержал победу со счётом 2:1.

«Ощущения после победы только положительные. Сыграли достойно и одержали победу. Пришло очень много болельщиков на матч. Надеюсь, они счастливы. На стадионе было больше 40 тысяч зрителей. При такой аудитории особый настрой с любым соперником. Это самая большая и запоминающаяся победа в моей карьере на данный момент? У меня на данный момент достаточно скромная карьера. Но если учитывать уже пройденный и короткий путь, то да, самая», — приводит слова Глебова официальный сайт ростовского клуба.