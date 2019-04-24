«Рубин» — «Уфа»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 24 апреля, на стадионе «Казань Арена» в Казани состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Уфа». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Уфа» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Алексей Лунёв и Андрей Веретешкин. В роли резервного рефери выступит Роман Сафьян.



«Рубин», набрав 30 очков в 24 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (21) — 14-я.