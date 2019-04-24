Нисимура: не скажу, что полностью доволен первым сезоном в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура рассказал, насколько он доволен первым сезоном в московском клубе, и поделился ожиданиями от предстоящей игры 25-го тура РПЛ с «Анжи».

«Нельзя сказать, что я полностью доволен, но всё идёт неплохо. Конечно, неизбежно нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к новому чемпионату, к игре партнёров и требованиям тренеров. Есть ещё много вещей, которые мне нужно улучшать, прикладывать большие усилия. И впредь буду стараться расти в мастерстве.

Я представляю, в какой части таблицы находится «Анжи», но это не даёт нам особых преимуществ. Мы сами сейчас не в том положении, чтобы терять очки. Каждый матч, в котором участвуем, является для нас важнейшим. Каждые три очка вне зависимости от уровня оппонентов — наша главная цель. Мы уже не раз оступались этой весной именно с командами-середняками. Не можем себе позволить сделать это снова», — цитирует форварда пресс-служба ЦСКА.