«Анжи» разместит на футболках спонсора в знак благодарности за жильё для игроков

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о появлении на футболках команды титульного спонсора на матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



«Мы предоставили возможность разместить свою рекламу на наших футболках Нуруллаху Курбанову – большому другу футбольного клуба «Анжи» и моему лично. Курбанов – это человек с большим сердцем, давний болельщик «Анжи» и любитель футбола. В разные годы в его отеле «Петровск» в Махачкале останавливались клубы Премьер-Лиги, многие главные тренеры команд и футболисты РПЛ сохраняют тёплые дружеские отношения с Курбановым. На сегодняшний день отель «Петровск» является домом уже для самого «Анжи». Именно Нуруллах Курбанов не дал команде остаться на улице и разместил у себя футболистов практически за свой счёт.



Haraba.ru – это большой автомобильный агрегатор, сервис, позволяющий получать информацию о всех выставленных на продажу автомобилях. Агрегатор принадлежит сыну Нурулаха Курбанова. Мы достигли договоренности с Курбановым о размещении рекламы интернет-агрегатора Haraba на наших майках на один матч с ЦСКА так как на сегодняшний день место титульного спонсора «Анжи» остается вакантным», — сказал Агарагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



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