Задай вопрос полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу!

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответит на вопросы читателей «Чемпионата».



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Барриос начал карьеру в колумбийском клубе «Депортес Толима» в 2013 году. Спустя три года полузащитник перебрался в «Боку Хуниорс», с которой успел дважды стать чемпионом Аргентины, а в прошлом году добрался до финала Кубка Либертадорес. Минувшей зимой колумбиец перешёл в «Зенит». В составе сине-бело-голубых 25-летний полузащитник успел провести 7 матчей в Российской Премьер-Лиге и отметиться 1 голом. С 2016 года Вильмар вызывается в сборную Колумбии.

Фото: РИА Новости