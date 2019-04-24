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Пресс-секретарь «Зенита» — о состоянии здоровья Кокорина: ситуация ухудшается

Пресс-секретарь «Зенита» — о состоянии здоровья Кокорина: ситуация ухудшается
Футбол / РПЛ

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко прокомментировал ситуацию с состоянием здоровья форварда команды Александра Кокорина, находящегося в СИЗО за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.

«На встрече с Александром Кокориным главный врач команды смог провести только функциональные тесты. Однако даже предварительный осмотр выявил отрицательную динамику, ситуация всё время ухудшается. Поэтому помимо наших рекомендаций предоставить Александру возможность ежедневно проводить функциональные занятия в зале и бассейне мы считаем целесообразным провести более углублённое исследование с помощью МРТ — это необходимо для установки точного диагноза по состоянию внутренних тканей коленного сустава и дальнейшей корректировки программы реабилитации», — заявил Макаренко «Чемпионату».

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