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Источник: ван Дейк получит награду лучшему игроку сезона в АПЛ по версии PFA

Источник: ван Дейк получит награду лучшему игроку сезона в АПЛ по версии PFA
Футбол / Англия

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк будет признан лучшим игроком сезона в английской Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, в борьбе за награду 28-летний нидерландец опередит конкурентов — Рахима Стерлинга, Серхио Агуэро, Бернарду Силву (все — «Манчестер Сити»), Эдена Азара («Челси») и одноклубника Садио Мане.

Официально имя победителя будет объявлено в четверг, 25 апреля. А вручение награды её обладателю состоится в ближайшее воскресенье. Участие в голосовании на определение лучшего игрока сезона принимали все футболисты АПЛ.

Напомним, в прошлом году лучшим игроком сезона в Премьер-лиге по версии PFA был признан партнёр ван Дейка по клубу — Мохамед Салах.

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