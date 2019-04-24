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«Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в матче 25-го тура РПЛ

«Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в матче 25-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ

Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Уфой». Игра проходила в столице Татарстана на «Казань Арене». Итоговый счёт встречи — 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга.

Первый мяч в игре был забит в самом конце первого тайма. Результативным ударом с передачи Данила Кругового отличился Ондржей Ванек. Хозяева отыгрались на 71-й минуте. Навес со штрафного в исполнении Дмитрия Полоза ударом головой в гол превратил Егор Сорокин.

В турнирной таблице чемпионата России «Рубин» занимает 10-е место. Команда Курбана Бердыева набрала 31 очко. «Уфа» располагается на 14-м месте. В активе подопечных Вадима Евсеева — 22 набранных очка.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
24 апреля 2019, среда. 19:30 МСК
Рубин
Казань
1 : 1
Уфа
Уфа
0:1 – Ванек – 45+2, 1:1 – Сорокин – 71
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