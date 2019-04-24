Дубль Фарфана принёс «Локомотиву» победу над «Ростовом»

Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Локомотивом». Игра проходила на «Ростов Арене». Победу в матче со счётом 2:1 одержали «железнодорожники».

Первый мяч в матче был забит уже на 5-й минуте. С передачи Алексея Миранчука результативным ударом отметился Джефферсон Фарфан. Хозяева смогли отыграться ещё в первом тайме. За фол на Александре Зуеве со стороны Дмитрия Тарасова был назначен пенальти в ворота столичной команды. 11-метровый удар реализовал Алексей Ионов. Однако на 83-й минуте Фарфан с передачи Мацея Рыбуся ударом головой оформил дубль.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает 2-е место. Команда Юрия Сёмина набрала 46 очков. «Ростов» располагается на 7-м месте с 35 очками в активе.

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