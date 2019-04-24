Сигурдссон: у ЦСКА не было проблем с мотивацией, всегда стараемся играть лучше

Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Анжи» (2:0).



«Это была важная победа после того, как мы растеряли столько очков. Это непозволительно, учитывая, что мы боремся за Лигу чемпионов. У нас не было проблем с мотивацией, мы всегда стараемся играть лучше с каждым разом», — передаёт слова Сигурдссона корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА набрал 44 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Махачкалинский «Анжи» (19) — на предпоследнем, 15-м месте в таблице чемпионата России. Лидером первенства на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 51 очко в 24 матчах.