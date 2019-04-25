Опасный подкат Кверквелии и празднование Гилерме. Фото с матча «Ростов» — «Локо»

24 апреля на «Ростов Арене» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Локомотив». Победу в матче со счётом 2:1 одержали «железнодорожники».



Первый мяч в матче был забит уже на 5-й минуте: с передачи Алексея Миранчука результативным ударом отметился Джефферсон Фарфан. Хозяева смогли отыграться ещё в первом тайме. За фол на Александре Зуеве со стороны Дмитрия Тарасова в ворота столичной команды был назначен пенальти. 11-метровый удар реализовал Алексей Ионов. Однако на 83-й минуте Фарфан с передачи Мацея Рыбуся ударом головой оформил дубль.



В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает 2-е место. Команда Юрия Сёмина набрала 46 очков. «Ростов» располагается на 7-м месте с 35 очками в активе.

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.