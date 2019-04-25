Рашфорд: «Манчестер Юнайтед» нужно забыть про борьбу за Лигу чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в перенесённом матче 31-го тура чемпионата Англии.

«Мы не играли, как подобает «Манчестер Юнайтед». Работать и выкладывать все силы за клуб и за себя – это минимум того, что мы должны делать. Мы знаем, в чём наша проблема. Дело в психологии и готовности бороться за свою команду.

Нужно забыть про топ-4 и борьбу за Лигу чемпионов. Мы должны начать играть как «Манчестер Юнайтед», ради себя», — цитирует форварда Sky Sports.

«Манчестер Сити» набрал 89 очков и вновь возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги, сместив «Ливерпуль». «Манчестер Юнайтед» (64) — на шестом месте в таблице чемпионата Англии.