Жена Мамаева: я уже ни на что не надеюсь

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, поделилась ожиданиями от очередного слушания по делу футболиста.



«Не знаю, повернётся ли суд в сторону наших футболистов, но я уже ни на что не надеюсь. Вчера мне звонил Паша, мы поговорили 15 минут, он немного приболел, а так всё хорошо. Он готов к любому решению, он просто ждёт.



Мне вся эта ситуация непонятна и неприятна. У нас каждый день идут заседания, а это значит, что скоро свершится приговор. Спровоцировали ли ребят? Конечно, вы что, не были на заседаниях? Всё же было слышно, а также всё сказали эксперты.



Конечно, дети скучают по отцу и ждут его домой. Он отец моих детей, его уже полгода нет дома. Каждый из тех, кто приходит на заседания, ждёт домой своих братьев, отцов, мужей и сыновей.



Сегодня запланирован допрос свидетельницы из Владивостока, а потом будут допрашивать ребят, послушаем их, будет интересно. Паша умеет хорошо говорить, посмотрим», — передаёт слова Мамаевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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