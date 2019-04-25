Кокорин: машинально нанёс удар Паку, потому что стул был в руках

Форвард «Зенита» Александр Кокорин на сегодняшнем заседании суда начал давать показания по своему участию в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.

«Протасовицкий извинялся перед Паком. Было видно, что ему неприятно, поэтому Саша объяснил ему всю ситуацию, извинился. Саша встал, я положил ему голову на плечо… Помню, что у Кирилла начался диалог с Паком, я двигался в сторону выхода. Услышал оскорбление и голос своего брата. Развернулся, понял, что диалог идёт именно с Паком. Подошёл к нему, взял стул… Хотел подсесть и поговорить. Услышал слово. Спросил, в чей адрес оно прозвучало, он сказал, что в мой. Потом я машинально нанёс ему удар, потому что стул был в руках», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата».