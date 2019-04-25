Кокорин: видел на Соловчуке кровь, мне было его жалко по-человечески

Форвард «Зенита» Александр Кокорин на сегодняшнем заседании суда рассказал о финальной стадии конфликта с Виталием Соловчуком, водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

«В каком душевном состоянии находился в момент, когда Соловчуку наносились телесные повреждения? Я думал только о том, что мой брат упал на асфальт. Я об этом переживал. Я не видел, что происходит у лестницы, кто там вокруг него. Он не кричал слово «хватит», была нецензурная лексика. Когда его довели уже до машины, я ему сказал, что его никто не будет трогать, я спросил, почему он так считает. Он сказал, что он не знает, он просто извинился, и всё. Я драк не люблю, я видел на нём кровь, мне было его жалко по-человечески», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата».