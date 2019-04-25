«Спартак» потерпел разгром в матче с «Арсеналом»

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский «Спартак». Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий Эванс Кангва, отличившийся на 6-й минуте после передачи полузащитника Кирилла Комбарова. В середине первого тайма хавбек Сергей Ткачёв увеличил преимущество «оружейников», голевой пас отдал полузащитник Резиуан Мирзов. На 37-й минуте Мирзов довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти.

Беспроигрышная серия тульской команды в чемпионате России достигла восьми матчей (пять побед и три ничьи). Красно-белые потерпели третье поражение в последних четырёх встречах.

«Спартак», набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского первенства, «Арсенал» (38) — шестое.