Черевченко: не сказал бы, что матч со «Спартаком» был лёгким

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал победу со счётом 3:0 в домашнем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Я бы не сказал, что получилось легко. Никогда не бывает легко. Много эмоций оставили как тренер, так и футболисты. Ребята сделали то, что и должны были, выполнили установку. Хочу ещё раз поблагодарить их, это их победа. И болельщиков, которые пришли и поддерживали команду.

Приходилось ли как-то успокаивать игроков в перерыве? Они опытные ребята. Поговорили в спокойном ключе, сказали, что счёт комфортный, нужно просто грамотно действовать и ждать моменты.

С Олегом Кононовым пообщаться не удалось. Я сразу пошёл в раздевалку к ребятам. Будет ли тяжело настраивать команду на следующий матч? Её не надо настраивать, это же не гитара. Не думаю, что ребят захлестнёт эйфория. Повторю, они все опытные», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.