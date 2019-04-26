Бартра может заменить Година в «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к защитнику севильского «Бетиса» Марку Бартре. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, «Атлетико» рассматривает вариант с приобретением игрока в летнее трансферное окно. В составе «матрасников» Бартра может стать заменой уругвайцу Диего Годину, который, скорее всего, покинет клуб летом.

28-летний Бартра является воспитанником «Барселоны». В «Бетис» он перешёл в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 10,5 млн. В нынешнем сезоне Бартра принял участие в 29 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил две жёлтые карточки. Его контракт с клубом действителен до лета 2023 года.