Сульшер: для меня де Хеа — лучший игрок «Манчестер Юнайтед» за последние 6-7 лет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего матча 36-го тура Премьер-Лиги с «Челси», который пройдёт 28 апреля.

«Я думаю, что весь сезон был эмоциональным для игроков и клуба. У нас были взлёты и падения, и это как раз то, с чем вам приходится иметь дело как футболисту или тренеру. В среду вы могли видеть команду, которая хочет играть друг за друга. Нам всем очень больно проигрывать, и мы знаем, что этот клуб снова будет успешным, мы должны держаться вместе.

Погба — лидер в раздевалке и на поле. Он создаёт моменты, забивает голы, выполняет много работы. Де Хеа? Я доверяю ему, и он для меня был лучшим игроком «Юнайтед» за последние шесть или семь лет. Он абсолютно выдающийся. Проходить через сложные матчи — часть карьеры футболиста, и с Давидом всё будет хорошо», — цитирует Сульшера официальный «твиттер» клуба.