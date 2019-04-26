«Фратрия» объявила о сложении полномочий главы фан-клуба «Спартака»

«Фратрия» выступила с официальным заявлением, в котором объявила о сложении полномочий Валентина Коршунова с должности руководителя фан-клуба московского «Спартака».

«Летом 2015 года Советом «Фратрии» было принято решение о том, что директором официального Фан-клуба «Спартак» Москва будет Валентин Коршунов. Данное решение прежде всего было принято с целью продвижения и соблюдения интересов активных болельщиков «Спартака» и честного, прозрачного диалога с руководством клуба. Со временем работы Валентин Коршунов утратил наше доверие, а последней каплей стал отказ в предоставлении билетов Фан-клубом на Северную трибуну на дерби с цска многим объединениям болельщиков «Спартака». Фактически произошла приватизация билетов и их распределение по непонятным нам принципам.



Через несколько дней после дерби был собран Совет «Фратрии», на котором планировалось получить разъяснение по всем «острым» и актуальным вопросам. На сбор Совета были приглашены представители всех объединений, включая Валентина, который этим же Советом и был избран. Валентин Коршунов, а также некоторые представители объединений на встречу не приехали, хотя были проинформированы о ней заранее. Руководство клуба также не нашло времени для встречи. На предложение покинуть занимаемую должность по собственному желанию Валентин ответил отказом.



В связи со сложившийся обстановкой, Совет «Фратрии» принял единогласное решение о сложении полномочий главы Фан-клуба «Спартак» Москва с Валентина Коршунова. Пока этот человек остается на занимаемой им должности, диалог между «Фратрией» и клубом не может быть полноценным и эффективным. Поскольку изначально именно Совет «Фратрии» избрал Валентина Коршунова своим представителем, мы считаем себя вправе отменить данное решение, не вмешиваясь при этом в работу клуба «Спартак» Москва», — говорится в заявлении «Фратрии».

