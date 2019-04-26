Неймар: я всё ещё люблю «Барселону»

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар признался в любви к своему бывшему клубу «Барселона».

«Я ушёл из «Барселоны», потому что искал новый вызов. Я хотел найти новые трудности. «Барселона» — это клуб, который всегда очаровывал меня, и я всё ещё люблю его. Мне было очень трудно решиться на смену клуба. Были моменты, когда я колебался и говорил, что не собираюсь уходить. Так я жил в течение двух недель», — приводит слова Неймара Mundo Deportivo со ссылкой на ESPN.

Напомним, что 27-летний Неймар выступал за «Барселону» на протяжении четырёх сезонов. В сумме форвард провёл за каталонский клуб 186 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 105 голов и отдал 76 результативных передач. Летом 2017 года бразилец перешёл в «ПСЖ» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории.