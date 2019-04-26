Появилось фото формы «Милана» на следующий сезон

Сегодня, 26 апреля, было обнародовано фото домашнего комплекта игровой формы «Милана» на сезон-2019/20.

Разработкой дизайна экипировки для россонери занималась немецкая компания Puma. По традиции форма выполнена в красно-чёрных цветах с вертикальными полосами. На снимке в экипировке для следующего сезона появились игроки «Милана» Алессио Романьоли, Кшиштоф Пёнтек, Лукас Пакета, Сусо и Тьемуэ Бакайоко.

Фото доступно в "твиттере" redNblack.

В текущем сезоне «Милан» продолжает вести борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. В турнирной таблице чемпионата Италии команда Дженнаро Гаттузо занимает четвёртое место с 56 очками в активе. Ранее команда вылетела из Лиги Европы и Кубка Италии.