Уткин: Кононов проявил себя как пластилин в вопросе прихода в «Спартак»

Известный блогер Василий Уткин выразил мнение, что у главного тренера «Спартака» Олега Кононова изначально не было шансов добиться успеха с красно-белыми.

«Олег Кононов проявил себя как пластилин в вопросе прихода в „Спартак“. Ведь всем было понятно, что в какой-то момент он „Спартак“ примет, и всё равно он не говорил об этом, даже на прямой вопрос журналистов, даже по окончанию его последнего матча с „Арсеналом“, когда с ним уже болельщики прощались. Он и то не нашёл в себе сил или не счёл уместным сказать об этом прямо.

У Кононова в «Спартаке» получиться не могло. Ну не было для этого ни единой предпосылки. И вот сейчас получается, что мы должны праздновать победу «Спартака» над «Енисеем» — над последней командой, которая приехала «Спартаку» очки отдать.

Кононов с самого начала играл в чужую игру, не в свою. Ему бы вот, действительно, в нормальной скромной команде, типа «Арсенала», типа «Краснодара» 3-4-летней давности, вот тут бы рулить", — сказал Уткин в своём YouTube-канале.