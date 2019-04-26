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«Барселона» объявила заявку на игру с «Леванте»

«Барселона» объявила заявку на игру с «Леванте»
Футбол / Испания

«Барселона» в своём «твиттере» обнародовала заявку на матч 35-го тура испанской Примеры с «Леванте». В состав на игру главный тренер команды Эрнесто Вальверде включил 22 игрока.

Вратари: тер Штеген, Силлессен.
Защитники: Семеду, Пике, Тодибо, Лангле, Мурильо, Альба, Юмтити, Вермален.
Полузащитники: Ракитич, С. Бускетс, Коутиньо, Артур, Роберто, Аленья, Видаль.
Нападающие: Суарес, Месси, Дембеле, Малком, Боатенг.

Матч «Барселона» — «Леванте» состоится завтра, 27 апреля, на «Камп Ноу». Начало игры — в 21:45 мск. В случае победы сине-гранатовые за три тура до окончания первенства Испании выиграют чемпионский титул. Существует вероятность, что «Барселона» станет недосягаемой для соперников ещё до начала своего матча — если «Атлетико» несколькими часами ранее дома проиграет «Вальядолиду».

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