«Барселона» объявила заявку на игру с «Леванте»

«Барселона» в своём «твиттере» обнародовала заявку на матч 35-го тура испанской Примеры с «Леванте». В состав на игру главный тренер команды Эрнесто Вальверде включил 22 игрока.

Вратари: тер Штеген, Силлессен.

Защитники: Семеду, Пике, Тодибо, Лангле, Мурильо, Альба, Юмтити, Вермален.

Полузащитники: Ракитич, С. Бускетс, Коутиньо, Артур, Роберто, Аленья, Видаль.

Нападающие: Суарес, Месси, Дембеле, Малком, Боатенг.

Матч «Барселона» — «Леванте» состоится завтра, 27 апреля, на «Камп Ноу». Начало игры — в 21:45 мск. В случае победы сине-гранатовые за три тура до окончания первенства Испании выиграют чемпионский титул. Существует вероятность, что «Барселона» станет недосягаемой для соперников ещё до начала своего матча — если «Атлетико» несколькими часами ранее дома проиграет «Вальядолиду».