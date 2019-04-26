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«Милан» рассматривает вариант с приглашением Сарри на замену Гаттузо

«Милан» рассматривает вариант с приглашением Сарри на замену Гаттузо
Футбол / Англия

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может вернуться в итальянскую Серию А и возглавить «Милан». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, будущее нынешнего наставника россонери Дженнаро Гаттузо на «Сан-Сиро» выглядит весьма туманно. После поражения команды в полуфинале Кубка Италии от «Лацио» руководство клуба начало рассматривать вариант с расставанием с 41-летним специалистом. Потенциальными кандидатами ему на замену рассматриваются Антонио Конте и Сарри. Вариант с приглашением второго в стане «Милана» продавливает один из директоров клуба — Паоло Мальдини.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Милан» занимает 4-е место. Команда Гаттузо набрала 56 очков. Ранее она вылетела из Лиги Европы и Кубка Италии.

Появилось фото формы «Милана» на следующий сезон
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