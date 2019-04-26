Хавбек «Галатасарая» Беланда отказался выходить в старте в матче Кубка Турции

Полузащитник «Галатасарая» Юнес Беланда отказался принимать участие в ответном матче 1/2 финала Кубка Турции с «Йени Малатьяспор», сообщает Fanatik.

По информации источника, 29-летний хавбек был включен в стартовый состав своей команды на игру, которая состоялась в четверг, 25 апреля. Однако перед матчем он сообщил главному тренеру Фатиху Териму, что отказывается выходить на поле, так как плохо себя чувствует. В итоге наставник стамбульского клуба включил вместо марокканца в состав Райана Донка, а футболиста, который отказался выходить на поле, он отправил на трибуны стадиона.

Матч между «Йени Малатьяспор» и «Галатасараем» завершился победой последнего со счётом 5:2. В финале турнира команда Терима сыграет с «Акхисарспором».