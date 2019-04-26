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«Челси» и «Порту» сыграют в финале Юношеской лиги УЕФА

«Челси» и «Порту» сыграют в финале Юношеской лиги УЕФА
Футбол / Лига чемпионов

Сегодня, 26 апреля, определились финалисты Юношеской Лиги УЕФА.

В первом полуфинальном матче встречались «Хоффенхайм» и «Порту». Игра завершилась разгромной победой португальского клуба со счётом 3:0. Забитыми мячами в составе победителей отметились Ромариу Баро, Фабиу Силва и Тьягу Матуш.

Второй полуфинал, в котором встречались «Барселона» и «Челси», оказался более конкурентным. Счёт в матче на 20-й минуте открыл форвард сине-гранатовых Ансумане Фати. На 66-й минуте хавбек «пенсионеров» Люк Маккормик восстановил равновесие. Уже через три минуты второй гол Фати вывел «Барселону» вперёд, но на 85-й минуте форвард гостей Чарли Брауна снова восстановил паритет. В серии пенальти сильнее оказался «Челси» — 5:4.

Финальный матч Юношеской лиги чемпионов примет стадион «Коловрэ» в Ньоне (Швейцария).

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