Сарри: «Челси» проводит хороший сезон

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри остался доволен результатами своей команды в текущем сезоне.

«Мы играли в финале, но проиграли его в серии пенальти. Мы вышли в полуфинал Лиги Европы. Мы боремся за попадание в четвёрку лучших в чемпионате. Так что на данный момент сезон хороший для нас. Конечно, перед нами стоят две очень и очень большие цели: мы хотим попасть в четвёрку лучших в Премьер-лиге и на данный момент хотим выйти в финал Лиги Европы. Если мы сможем попасть в финал, то мы будем хотеть его выиграть. Поэтому я думаю, что сезон на данный момент для нас хороший.

Конечно, это также и очень трудный сезон. Из-за ошибок мы проиграли два или три матча, поэтому иногда чувства были не столь оптимистичны. Но если в целом посмотреть на сезон, то думаю, что у нас всё хорошо. Конечно, это только первый шаг. Нам нужно быстрее прогрессировать. Мы должны стать конкурентоспособными в играх с лучшими командами чемпионата. Первый шаг, тем не менее, хорош", — приводит слова Сарри Goal.