Суарес: являюсь единственным, кто боролся с Месси и Роналду за «Золотую бутсу»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отметил, что за последние пять лет он был единственным, кто смог навязать борьбу форвардам Лионелю Месси и Криштиану Роналду в гонке за звание лучшего бомбардира Европы.



«Знаю, что являюсь единственным игроком в Европе, кто в последние пять лет боролся с Месси и Роналду за „Золотую бутсу“. И, кстати, дважды выиграл её.

Я выиграл множество титулов — возможно, даже больше, чем ожидал. Но сложно было ожидать чего-то другого, играя за такой клуб, как «Барселона». Я стал третьим бомбардиром «Барселоны» в истории Примеры. Это так много значит для меня, учитывая, сколько великих футболистов играло в составе каталонского клуба. Думаю, я достоин носить эту футболку", — приводит слова Суареса Daily Mail.