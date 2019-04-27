«Ростов» на выезде обыграл «Анжи» в матче молодёжного первенства России

В матче 26-го тура молодёжного первенства России «Анжи» принимал «Ростов». Встреча состоялась на 3-м поле стадиона «Анжи-Арена» в Каспийске и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ростова» Гоча Гогричиани. Во втором тайме, на 60-й минуте, главный арбитр встречи Игорь Захаров показал вторую жёлтую карточку хавбеку «Анжи» Анару Панаеву, после чего махачкалинская команда осталась в меньшинстве. На 76-й минуте Гогричиани оформил дубль в этой встрече.



«Ростов» набрал 36 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Анжи» (13) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнования на данный момент является московский ЦСКА, набравший 61 очко в 25 матчах.