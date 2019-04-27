Хавбек «Вест Хэма» Антонио провокационно отпраздновал гол в ворота «Тоттенхэма»

В сегодняшнем матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» нанёс минимальное поражение «Тоттенхэм Хотспурс». Встреча проходила на новом стадионе «шпор», который носит одноимённое название с клубом.

Единственный гол в игре с передачи Марко Арнаутовича был забит на 67-й минуте полузащитником гостей Майклом Антонио. После забитого мяча хавбек «молотобойцев» провокационно отпраздновал взятие ворот Уго Льориса.

Видео доступно в "твиттере" Sky Sports.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Тоттенхэм» по-прежнему занимает 3-е место, имея в активе 70 очков. «Вест Хэм» располагается на 11-м месте, набрав 46 очков. В следующем туре «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Борнмутом», «Вест Хэм» дома будет принимать «Саутгемптон».