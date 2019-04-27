«Тоттенхэм» потерпел первое поражение на новом стадионе

«Тоттенхэм Хотспур» на своём поле проиграл «Вест Хэм Юнайтед» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги со счётом 0:1.



Поражение в лондонском дерби стало для «шпор» первым на новом домашнем стадионе «Тоттенхэм Хотспур», строительство которого было завершено в этом году. В предыдущих встречах на новой арене «Тоттенхэм» неизменно одерживал победы, при этом сумел не пропустить ни одного мяча. Так, с начала апреля «шпоры» успели переиграть «Кристал Пэлас» (2:0), «Манчестер Сити» (1:0) и «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:0).



Ранее домашним стадионом «Тоттенхэма» являлся «Уайт Харт Лэйн», на котором команда выступала вплоть до окончания сезона-2016/17. В последнем матче на арене, который состоялся 14 мая 2017 года, «шпоры» победили «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Во время строительства нового стадиона – в сезоне-2017/18 и значительной части нынешней кампании – лондонская команда играла на «Уэмбли».

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