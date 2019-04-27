Хохлов: впечатления от игры с «Ахматом» негативные, «Динамо» не устраивает ничья

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил выступление команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом», который состоялся сегодня, 27 апреля, на стадионе «Арена Химки» и завершился со счётом 0:0.



«Впечатления от игры негативные. Ничья нас не устраивает. Качеством игры я недоволен. Игра была тяжёлая и вязкая. Сказалась на свежести игроков календарная игра несколько дней назад, но сегодня я недоволен», — передаёт слова Дмитрия Хохлова корреспондент «Чемпионата» Влад Шарай.



«Динамо», набрав 29 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, однако рискует опуститься в зону стыковых матчей, если «Крылья Советов», располагающиеся строчкой ниже, одержат победу в своём матче.

Утка на поле и суперсейв Шунина. Лучшие фото с матча «Динамо» — «Ахмат»