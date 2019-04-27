Утка на поле и суперсейв Шунина. Лучшие фото с матча «Динамо» — «Ахмат»

27 апреля в Химках на стадионе «Арена Химки» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» принимало грозненский «Ахмат». Встреча завершилась со счётом 0:0.



«Динамо», набрав 29 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, однако рискует опуститься в зону стыковых матчей, если «Крылья Советов», располагающиеся строчкой ниже, одержат победу в своём матче. «Ахмат» сравнялся по очкам с «Оренбургом» (35), но остался на девятом месте.



«Динамо» в следующем туре предстоит сыграть с ЦСКА в гостях. До конца сезона бело-голубые встретятся также с «Ростовом», «Енисеем» и тульским «Арсеналом».



«Ахмат» в 27-м туре примет лидера первенства — «Зенит». В оставшихся матчах грозненцы сыграют с «Крыльями Советов», ЦСКА и «Ростовом».



Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.