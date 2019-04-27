Фанаты «Шальке» попали зажигалкой в голову Санчо

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо пострадал во время празднования гола партнёра по команде, Марио Гётце, в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги с «Шальке-04» (2:4).



Как сообщает Daily Mail в «Твиттере», фанаты команды из Гельзенкирхена бросили в английского футболиста зажигалку и попали ему в голову. Санчо сразу схватился за лоб и упал на газон, после чего врачи «шмелей» оказали ему помощь. Повреждение оказалось несерьёзным, и 19-летний хавбек смог продолжить матч.

За три тура до конца сезона «Боруссия», набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Опережает «шмелей» «Бавария» (70), у которой игра в запасе. «Шальке» (30) располагается на 15-й строчке.