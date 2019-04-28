Сульшер: мне не нужны в «МЮ» игроки, движимые только деньгами или славой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер намекнул, что летом в английском клубе может произойти глобальная перестройка.

«Нам нужны игроки хорошего уровня с правильным отношением, вот и всё. Всю жизнь я верил в людей, в то, что движет людьми, что делает вас успешными, в конце концов. Игроки, движимые только деньгами или славой, не подходят ни для «МЮ», ни для любой другой моей команды.

Та же ситуация была у меня в «Мольде» и «Кардиффе». Мне нужны игроки, которые отражают меня как личность и принимают мои ценности. Мы не хотим их, чтобы к нам переходили лишь потому, что мы предложили на 20 процентов больше», — приводит слова Сульшера Goal.

Напомним, что Сульшер возглавил «МЮ» в конце прошлого года. Под его руководством клуб выдал 12-матчевую серию без поражений. Однако в последних девяти встречах манкунианцы потерпели семь поражений.

После 35 туров «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.