Источник: Погба не верит в перспективы «МЮ» под руководством Сульшера

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба разочарован выступлением команды в последних матчах. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, француз заявил одноклубникам, что он не видит никакого прогресса в игре команды за последние семь лет, с тех пор как покинул «Манчестер Юнайтед» и перешёл в «Ювентус». Кроме того, Погба не верит, что манкунианцы смогут добиться успеха под руководством нынешнего главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

Напомним, что Сульшер возглавил «МЮ» в конце прошлого года. Под его руководством клуб выдал 12-матчевую серию без поражений. Однако в последних девяти встречах манкунианцы потерпели семь поражений.

После 35 туров «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.