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Почеттино: «Тоттенхэм» пострадал от стресса и усталости в матче с «Вест Хэмом»

Почеттино: «Тоттенхэм» пострадал от стресса и усталости в матче с «Вест Хэмом»
Футбол / Англия

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что отрицательный результат матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (0:1) связан с усталостью игроков.

«Когда появились стресс и усталость, это стало нашей реальностью. Мы очень конкурентоспособная команда, когда полны энергии. В такой ситуации мы всегда предельно сосредоточены. „Тоттенхэм“ пострадал от стресса и усталости. Сейчас нам приходится приспосабливаться к не самым лучшим обстоятельствам.

Невероятно сложно обыграть соперника, который находится совершенно в иной ситуации, в другой реальности. Конечно, игроки „Вест Хэма“ были свежими, а мы устали. Теперь мы думаем только о движении вперёд», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

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