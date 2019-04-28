Кичин: «Енисей» захлестнули эмоции после первого гола в ворота «Локомотива»

Защитник красноярского «Енисея» Валерий Кичин дал комментарий после поражения со счётом 1:2 в выездном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».

«Испытываю отрицательные эмоции. Отдали матч в самом конце. Мы не смогли забить второй гол, хотя должны были. А футбол — он такой, нас быстро наказали. После того как мы сравняли, было ощущение, что и второй гол забить сумеем. Мне кажется, нас захлестнули эмоции.

Нужно стараться по максимуму в оставшихся встречах, ничего другого не остаётся. Рассчитываем ли ещё на стыковые матчи? Мы верим до конца в лучшее», — передаёт слова Кичина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив», набрав 49 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Енисей» (16) — 16-е.