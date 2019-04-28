«Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» благодаря голу Агуэро

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Бёрнли на стадионе «Терф Мур». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни, которому ассистировали Эдвард Смарт и Эдриан Холмс.

Единственный гол был забит на 63-й минуте. Автором забитого мяча стал аргентинский нападающий «горожан» Серхио Агуэро.

«Манчестер Сити», набрав 92 очка, вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, «горожане» вновь опередили «Ливерпуль» на одно очко. «Бёрнли» (40) — на 15-м месте в таблице.

В следующем туре «Манчестер Сити» на своём поле сыграет с «Лестер Сити». Матч состоится 6 мая. «Бёрнли» предстоит выездная игра с «Эвертоном». Встреча пройдёт 3 мая.