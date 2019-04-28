Король Ночи, негодование Аленичева и мощный Фарфан. Лучшие фото победы «Локо»

28 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал победу над «Енисеем». Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 67-й минуте защитник красноярского «Енисея» Валерий Кичин отправил мяч в собственные ворота. На 84-й минуте полузащитник гостей Михаил Костюков сравнял счёт. Через 4 минуты «железнодорожники» вновь вышли вперёд — автором гола стал хавбек Джефферсон Фарфан. Таким образом, «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до 10 матчей.



Московский «Локомотив» набрал 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» (16) — на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования является петербургский «Зенит», набравший 54 очка в 25 матчах.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Енисей» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.