«Вольфсбург» одержал волевую победу над «Хоффенхаймом»

Завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Вольфсбургом». Игра проходила на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме. Победу во встрече одержали гости со счётом 4:1.

Первый гол в игре был забит на 9-й минуте. Хозяев вперёд вывел Адам Салаи. В дальнейшем забивали только гости. На 41-й минуте счёт сравнял Виллиам де Азеведо. На 69-й минуте «Вольфсбург» вперёд вывел Ваутер Вегорст. Автором следующего гола стал Максимилиан Арнольд. Точку в игре поставил Вегорст, оформивший дубль.

На 15-й минуте форвард хозяев Андрей Крамарич не реализовал пенальти.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Хоффенхайм» занимает 7-е место, «Вольфсбург» располагается строчкой ниже. Команды разделяет одно очко.