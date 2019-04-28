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«Вольфсбург» одержал волевую победу над «Хоффенхаймом»

«Вольфсбург» одержал волевую победу над «Хоффенхаймом»
Футбол / Германия

Завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Вольфсбургом». Игра проходила на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме. Победу во встрече одержали гости со счётом 4:1.

Первый гол в игре был забит на 9-й минуте. Хозяев вперёд вывел Адам Салаи. В дальнейшем забивали только гости. На 41-й минуте счёт сравнял Виллиам де Азеведо. На 69-й минуте «Вольфсбург» вперёд вывел Ваутер Вегорст. Автором следующего гола стал Максимилиан Арнольд. Точку в игре поставил Вегорст, оформивший дубль.

На 15-й минуте форвард хозяев Андрей Крамарич не реализовал пенальти.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Хоффенхайм» занимает 7-е место, «Вольфсбург» располагается строчкой ниже. Команды разделяет одно очко.

Германия - Бундеслига. 31-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
1 : 4
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 – Салаи – 9, 1:1 – де Азеведо – 41, 1:2 – Вегорст – 69, 1:3 – Арнольд – 85, 1:4 – Вегорст – 88
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