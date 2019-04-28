Смольников: бились ли яйцами, чтобы настроиться на игру? Яйца ели, но не бились

Защитник «Зенита» Игорь Смольников прокомментировал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (4:2) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Самое главное — победа. Выиграли — значит всё отлично. Если смотреть по счёту, вели 3:0 и пропустили 2, думаю, мы стали плохо действовать, поэтому пропустили. С Денисом Ткачуком, если честно, не удалось пообщаться. Всё сумбурно, бац-бац, и не получилось поболтать. Билась ли команда яйцами, чтобы настроиться на важную игру? Яйца ели, но не бились. И куличи ели», — сказал Смольников в интервью пресс-службе «Зенита».

Напомним, в матче с «Крыльями Советов» Смольников отметился забитым мячом с передачи Артёма Дзюбы. Этот гол установил окончательный счёт в игре.