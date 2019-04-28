Хусаинов: момент с Фернандесом — это не пенальти. Он сам подставился под удар

Известный российский арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод из матча 26-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и ЦСКА (2:0). На 31-й минуте защитник «армейцев» Марио Фернандес получил по лицу в штрафной соперника от Йона Фьолусона, но рефери Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота краснодарцев.

«Момент с Фернандесом похож на эпизод в прошлых матчах, но они абсолютно разные. Взгляд и руки игрока «Краснодара» устремлены в сторону мяча, а Фернандес сзади выпрыгивает. Контакт в руку и демонстрация. В мяч Марио не сыграл, а пошёл в тело. Арбитр принял правильное решение. Фернандес подставился под этот удар. Это не пенальти», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.