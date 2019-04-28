ЦСКА лишился шансов на чемпионство

В матче 26-го тура чемпионата России ЦСКА проиграл «Краснодару» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Краснодаре на одноимённом стадионе.

У ЦСКА осталось 44 очка, и московский клуб потерял все шансы стать чемпионом России в нынешнем сезоне. Лидер Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 57 очков и за четыре тура до завершения сезона стал недосягаем для «армейцев».

На сегодня ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице и сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов.

В оставшихся матчах сезона «армейский» клуб сыграет с «Динамо» (5 мая, на своём поле), «Зенитом» (12 мая, в гостях), «Ахматом» (18 мая, на своём поле) и «Крыльями Советов» (26 мая, на своём поле).

Напомним, что в последний раз ЦСКА становился чемпионом России в 2016 году.