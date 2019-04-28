Бубнов: теперь ЦСКА поборется максимум за третье место

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Краснодара» в матче 26-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:0).

«Краснодар» сыграл крайне прагматично по своим меркам? Не сказал бы, ему пришлось перестраиваться из-за кадровых потерь в составе. Хозяева осознанно отдали инициативу сопернику, играли вторым номером на контратаках. Изменение структуры игры в любом случае диктовалось бы ходом встречи. «Краснодар» забил быстрый гол после ошибки Акинфеева, ЦСКА старался накрывать южан высоким прессингом, потому ставка на быстрое развитие ответных атак напрашивалась сама собой. Именно благодаря такой стратегии, выдержав осаду «армейцев», «Краснодар» забил второй мяч. Но, повторюсь, инициативу хозяева отдали специально.



ЦСКА в целом действовал неплохо. Первый гол — несчастный случай, результат ошибки. Гости создавали моменты, имели много перспективных подходов, чаще контролировали мяч, но защитники соперника зачастую успевали блокировать удары, как в случае с попытками Облякова и Влашича. Плюс за исключением ошибки на выходе в первом тайме надёжно играл Сафонов.



Был ли пенальти в эпизоде столкновения Марио Фернандеса и Фьолусона? Нет, в таких эпизодах судьи на точку не указывают. «Армейцу» разбили лицо, но, по сути, исландец опередил соперника, успел к мячу первым.



Результат встречи считаю закономерным. Тактика Мурада Мусаева сработала, «Краснодар» заслужил победу, а в концовке мог выиграть и крупнее. «Быки» опередили ЦСКА в споре за третье место, перехватили инициативу в споре за Лигу чемпионов, остались в трёх очках от прямой путёвки, что за четыре тура до финиша посильная дистанция. Любопытно, играл ли сегодня «Краснодар» по сопернику в качестве исключительной меры, или ещё выберет подобную стратегию в борьбе за тройку. Не секрет, что в прошлые годы «Краснодару» порой не хватало прагматичности на финише. Что до ЦСКА, то «армейцы» ещё не лишились шансов на Лигу чемпионов, но теперь, пожалуй, поборются максимум за третье место, а впереди ещё игра с «Зенитом» в Санкт-Петербурге", — приводит слова Бубнова Sportbox.