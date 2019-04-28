Гончаренко: ЦСКА играл с позиции силы, может быть, не стоило этого делать

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 26-го тура РПЛ.

«Не думаю, что стоит говорить о невезении. Мы могли бы усилить давление путём замен, путём расположения наших опорников. По ходу игры прибавили обе команды. Мы играли с позиции силы, с позиции атаки. Может быть, нам не стоило это делать, но быстро пропущенный первый мяч заставил нас так играть.

Быстро пропущенный гол меняет направление игры, это как раз и произошло. Думаю, что были встречные атаки и игра на встречных курсах, но мы заставили играть «Краснодар» таким образом в обороне.

Все замены не должным образом у нас сыграли, может быть, за исключением Абеля Эрнандеса. Замена Дивеева оказалось вынужденной, в какой-то мере вынужденной была и замена Щенникова. Но в целом она связана с тем, что нужно было усилить игру как в атаке, так и в обороне.

Каждый тур преподносит какие-то изменения в турнирной таблице. Будем работать дальше. Что касается Сафонова. Давайте дождёмся, когда молодой вратарь окрепнет, прежде чем петь ему дифирамбы", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.