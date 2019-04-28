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«Торино» обыграл «Милан» в матче Серии А

«Торино» обыграл «Милан» в матче Серии А
Футбол / Италия

Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А между «Торино» и «Миланом». Игра проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине. Победу во встрече одержали хозяева со счётом 2:0.

Первый тайм матча завершился без забитых мячей. Счёт был открыт уже после перерыва. На 58-й минуте Андреа Белотти реализовал 11-метровый удар. На 69-й минуте преимущество в счёте туринской команды закрепил Алехандро Беренгер. Встречу гости завершали в численном меньшинстве. На 81-й минуте за второе предупреждение с поля был удалён капитан «россонери» Алессио Романьоли.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Торино» сравнялся с «Миланом» по количеству очков — у обоих по 56. Однако по дополнительным показателям туринский клуб оказался выше своего сегодняшнего соперника — на 5-м месте.

Италия - Серия А. 34-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 21:30 МСК
Торино
Турин
2 : 0
Милан
Милан
1:0 – Белотти – 58 (пен), 2:0 – Беренгер – 69
Удаления: нет – Романьоли, 81
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