Фьолусон — о победе над ЦСКА: сыграли по-умному, забили мяч и много оборонялись

Защитник «Краснодара» Йон Гудни Фьолусон прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 26-го тура РПЛ.

«Я бы не сказал, что футбол всегда логичен. Так получается, что необязательно побеждает атакующая команда. Я считаю, что мы сегодня сыграли по-умному, забили мяч и много оборонялись. Мы пытались закрывать наиболее опасные зоны, и нам это удалось, ЦСКА урывали только полумоменты, нагнетали обстановку путём прострелов и навесов, но мы всё это нейтрализовали. По моему мнению, это была заслуженная, а также очень важная победа, потому что в последнее время у нас не было побед.



Насколько тяжело было обороняться против Чалова и ЦСКА в целом? Там не только один Чалов, у ЦСКА много сильных атакующих игроков. Мы грамотно оборонялись и в итоге добились победы.



Не особо обратили внимание на игру „Локомотива“, который сыграл раньше нас. Когда мы играли против ЦСКА, мы уже не думали об этом результате, потому что мы были сконцентрированы только на нашей игре. Если мы начинаем думать о посторонних вещах, мы теряем концентрацию и не действуем как команда.

Что касается возможного пенальти в момент столкновения с Фернандесом, то да, там было рассечение, я согласен, но там в любом случае не было пенальти. Я выбил мяч до того, как ударил его локтем по голове.

Нам бы хотелось закончить чемпионат с результатом как можно выше. Я уже говорил, что мы должны концентрироваться на вещах, на которые мы можем повлиять. Мы играем каждую игру как последнюю и потом смотрим, на каком месте мы оказываемся.

Почему нерегулярно выхожу играть в основном составе? Я не из тех парней, которые вечно жалуются и каждый день спрашивают у тренера, почему они сегодня не играют. Я жду своей возможности выйти на поле и отыграть хорошо. В последних играх оборона неплохо справляется со своей задачей. Мартынович и Спайич вдвоём действуют очень хорошо, я просто жду своего момента", — передаёт слова Фьолусона корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.